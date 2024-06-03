Robert Lewandowski, Polonyalı bir profesyonel futbol oyuncusudur ve Bayern Münih'in forvet oyuncusu olarak Bundesliga'da mücadele ederken Polonya Futbol Milli Takımı'nın da kaptanıdır.

Kariyerine Znicz Pruszków takımında başlayan Lewandowski, burada ikinci ve üçüncü liglerde oynayarak gol krallığına ulaştı. Daha sonra Lech Poznan'a transfer oldu ve burada Polonya Süper Ligi Ekstraklasa'nın 2009-2010 sezonunda en çok gol atan oyuncu oldu.

2010 yılında Borussia Dortmund'a transfer olan Lewandowski, Bundesliga'da oynadığı dönemde birçok ödül kazandı ve turnuvalarda dikkat çekici performanslar sergiledi. 2014-2015 sezonunda Bayern Münih'e transfer oldu ve burada da etkileyici bir performans sergileyerek takımına önemli başarılar kazandırdı.

Bundesliga kariyeri boyunca 150'den fazla gol atan Lewandowski, Avrupa futbol tarihine geçen bir başarıya da imza attı. Bayern Münih formasıyla VfL Wolfsburg karşısında sadece 9 dakikada 5 gol atarak bir rekora imza attı.

Polonya Futbol Milli Takımı'nda da uzun yıllardır forma giyen Lewandowski, Euro 2012 ve Euro 2016 gibi önemli turnuvalarda ülkesini temsil etti ve milli takım formasıyla 51 gol attı. Bu başarılarla Polonya'nın en golcü oyuncusu unvanına da sahip oldu.

Lewandowski ayrıca birçok ödül kazandı, bunlar arasında Yılın Polonyalı Sporcusu ve Yılın Polonyalı Futbolcusu ödülleri bulunuyor. 2015 FIFA Ballon d'Or galasında dördüncü olarak seçilen Lewandowski, The Guardian tarafından 2015 yılında en iyi beşinci futbolcu olarak da seçildi.

21 Ağustos 1988 tarihinde dünyaya gelen Robert Lewandowski'nin boyu 1.85 cm'dir. Bayern Münih'te top koşturan Robert Lewandowski dokuz (9) numaralı formayı giymektedir. 22 Haziran 2013'te eşi Anna Lewandowska ile dünya evine girmiştir. Eşi Anna Lewandowska, 2009 Karate Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan isimdir. Çift, 4 Mayıs 2017 tarihinde bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir.