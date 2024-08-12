Levent Özdilek’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Levent Özdilek kimdir? İşte detaylar…

LEVENT ÖZDİLEK KİMDİR?

Levent Özdilek, 1955 yılında Adana’da doğdu. Çocukluk yıllarını Toroslar'ın eteklerinde, yaylalarda büyük bir aile içinde geçirdi.

Ünlü yönetmen Yılmaz Güney, Levent Özdilek’in babasının arkadaşı olduğundan, Özdilek henüz 7-8 yaşlarındayken Adana’da çekilen tüm filmlerin setlerinde bulunma şansına sahip oldu.

Yılmaz Güney, Levent Özdilek’in yeteneğini erken yaşta fark etti ve ona oyunculuk kariyerine doğru rehberlik etti. Güney, Özdilek’e “Sen benim gibi zor ve dolambaçlı yollardan geçme, sende yetenek var, oyunculuk yap; ama bunun akademik eğitimini al, ondan sonra birlikte yürüyelim” diyerek 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’na girmesini sağladı. Özdilek, 1976 yılında konservatuvardan mezun oldu ve Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı.

Sinema kariyerine ise 1967 yılında, Yılmaz Güney’in yönetmenliğini yaptığı “Benim Adım Kerim” filmiyle adım attı. 1998 yılında Lale Mansur ile yasak aşk yaşadığı dönemde adından söz ettirdi. Levent Özdilek, bugüne kadar dört kez evlenip boşandı.

2013 yılında, oyuncu Nilüfer Bıyıklı ile birlikte Cihangir’de BO Sahne adını verdikleri bir tiyatro açarak tiyatro dünyasına katkıda bulundu.