1953 yılında doğmuştur. Uzun yıllar Almanya'da yaşamıştır ve insan hakları aktivisti olarak çalışmıştır. Uygur Türklerinin Çin tarafından uygulanan baskılarını ve insan hakları ihlallerini dünya kamuoyuna duyurmak için çaba göstermiştir.

Aynı zamanda Türk dünyasının kültürel ve sosyal konularında da aktif olarak çalışmıştır. Kuzzat Altay, Uygur dilinde yayın yapan bir televizyon kanalı olan Uygur TV'nin de kurucusu olarak bilinmektedir.

2020 yılında, Çin'in Uygurlara yönelik baskılarına karşı dünya çapında yapılan protesto gösterilerinde sesini yükseltmiş ve uluslararası alanda mücadele vermiştir.

KUZZAT ALTAY, KEMAL UÇAR’IN YOUTUBE KANALINA KONUK OLDU

Uygur Amerikan Derneği Başkanı Kuzzat Altay, FETÖ propagandasından hapis cezası alan Kemal Uçar’ın YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ mensuplarına destek veren Altay, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Aydınlık Gazetesi'ne sert eleştiriler yöneltti.

ALTAY’DAN FETÖ SAVUNMASI

Programda Altay, "Galiba siz de bizler gibi FETÖ’cüsünüz. Türkiye’de muhalifseniz FETÖ’cüsünüzdür. FETÖ’yle cemaatle ya da hizmet hareketiyle bağlantınız nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ABD bir hukuk devletidir ve burada hukuk sistemi kusursuz işlemektedir. ABD ve hukukun üstünlüğüne sahip diğer ülkelerde kimse bu insanlara terörist demedi. Terörist olsalar şimdiye kadar silah veya bomba gibi bir şey bulunurdu. Türkiye’deki durumu bilmiyorum, ama burada tanıdığım bazı Türkler de bu cemaatten insanlar. Onlara terörist desem Allah beni cehenneme atar, çünkü terörist değiller. Benim çocuklarım Kur'an öğrendi, iftar ettik, teravih namazı kıldık. Neden terörist diyeyim?"

AYDINLIK GAZETESİ VE PERİNÇEK'E SERT ELEŞTİRİLER

Altay, programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Aydınlık Gazetesi'ne yönelik sert ifadeler kullandı. Perinçek’in "Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız" sözlerini "Müslümanların kökünü kazıyacağım" şeklinde çarpıtan Altay, Aydınlık ve Ulusal Kanal’ın kendisini hedef gösteren yayınlarına şu şekilde tepki gösterdi:

"Doğu Perinçek’in ve Aydınlık Gazetesi’nin bana terörist demesi benim için bir şereftir. Hayatımda hiçbir iyiliği olmamış, dünyada herkes tarafından aşağılık olduğu ispatlanmış bir grubun bana hakaret etmesi gibi bir şeref olamaz. Bize ayrılıkçı diyorlar. Biri evinize baskın yapıp ailenizi öldürmek ve malınızı almak istese, kendini savunan kişi terörist mi olur? Orada kendini savunan kahramandır. Dinimiz de bunu teşvik ediyor. Elbette Çin'in altında yaşamak istemiyoruz, özgürlük istiyoruz. Bu ayrılıkçılık değil."