Usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ün vefat ettiği haberi öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay bildirdi. Akay, “Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u Sıla dizisinin Firuz Ağa’sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze'de vefat eden oyuncumuza Allah’tan rahmet dilerim” ifadelerini kullandı.

1945 senesinde İstanbul’da doğan Türk tiyatrocu ve oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, tiyatro sahnelerinden Televizyon dünyasına 2002 yılında “Sırlar Dünyası” dizisi ile katıldı. Yiğittürk'ün kariyerinde bulunduğu en büyük proje ise 2012 yılında gösterime giren Fetih 1453 filmidir. Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u olarak ün yapan usta oyuncu filmlerde ve çok sayıda dizide rol aldı.