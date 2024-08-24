Mem Ararat, gerçek adıyla Mehmet Esen, 17 Eylül 1981 tarihinde Mardin'in Derik ilçesine bağlı Girkê Şêxê mezrasında dünyaya geldi. Kürt kökenli Türk şarkıcı ve söz yazarı olan Ararat, müziğe olan ilgisini çocuk yaşlarda geliştirdi. Ancak ailesinin ekonomik zorlukları ve göç hayatı, eğitim hayatının ilkokul ile sınırlı kalmasına neden oldu.

MÜZİK YOLCULUĞU VE KARİYERİ

Mem Ararat, 1989 yılında ailesinin ekonomik sebeplerle Türkiye'nin batısına göç etmesiyle genç yaşta büyük zorluklarla karşılaştı. Ailesinin 1991'de köylerine geri dönmesi, Ararat’ın yaşamında kısa bir süreliğine de olsa bir değişim sağladı. Ancak 1994 yılında, siyasi nedenlerle yeniden göç etmek zorunda kaldılar ve bu kez Türkiye'nin batısına yerleştiler. Göçmen hayatının zorlukları nedeniyle eğitim hayatı sınırlı kalan Ararat, çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağladı. Çiftçilik, inşaat işçiliği ve esnaflık gibi birçok meslek dalında deneyim kazandı.

Müziğe olan tutkusunu çocuk yaşlarda keşfeden Mem Ararat, 2014 yılında profesyonel müzik kariyerine adım attı. İlk albümü olan "Quling Ewr û Baran" (Turna, Bulutlar ve Yağmur), müzik dünyasında büyük bir ilgi gördü. 2016’da yayımladığı "Kurdîka" adlı albümüyle kariyerine devam etti ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

ALBÜM VE ŞARKILARI

Mem Ararat’ın müzik kariyeri, "Xaçirêk", "Zana Û Andok", "Çiçeke", "Dil Disoje", "Evîn", "Keziyên Yarê", "Pîvok", ve "Xatırxwestın" gibi popüler şarkılarla dikkat çekti. İlk stüdyo albümü olan "Quling Ewr û Baran", 2013 yılında dinleyicilerle buluştu ve bu albüm, Ararat’ın müzik serüveninin temel taşlarından biri oldu.

Sonraki yıllarda yayımladığı "Kurdîka", "Xewna Bajarekî" (Bir Kentin Rüyası), "Niştiman" (Vatan) ve "Pesna Evînê" adlı albümleri, büyük beğeni topladı. Ararat, müziğinde modern dokunuşlar ve kendi yazıp bestelediği şarkılarla tanınmakta.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ BAŞARILARI

Mem Ararat, hem yurt içi hem de yurt dışında birçok konser vererek geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Genç yaşına rağmen, Kürt müziğinin en tanınan ve sevilen isimlerinden biri haline geldi. Konserleri sıklıkla yasaklanmış olsa da, müzikseverlere şiddeti övmeyen eserler sunarak dikkat çekti.

GELECEK PLANLARI VE MESAJLARI

Mem Ararat, müziğini sadece bir sanat olarak değil, aynı zamanda toplumsal mesajlar verme aracı olarak da görüyor. Şiddet içermeyen şarkıları ve müziğiyle, halkını kültürel ve sosyal açıdan bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Gelecek projeleriyle ilgili ayrıntılar ise merakla bekleniyor.