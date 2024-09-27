Yapılan değişikliklerle, kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek ve borçlu vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanacak.

Bu kapsamda asgari ödeme tutarları düşürülürken, kredi kartı faiz oranlarında da sınırlamalar getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliği ve BDDK'nin internet sitesinde duyurulan kararlar, finansal istikrarı koruma ve vatandaşların borçlarını daha rahat ödemelerini amaçlayan makro ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

KREDİ KARTLARINA 60 AY VADE İMKÂNI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartlarına yönelik borç yapılandırma imkânı getirildi. Bu düzenleme ile tüketiciler, kredi kartı borçlarını en fazla 60 aya kadar vadelendirebilecekler. Bu süre zarfında müşterilerin kredi kartları kapatılmayacak ve kart sahipleri, yapılandırma sonrasında kalan limitlerini kullanmaya devam edebilecek.

BDDK'nın kararı, özellikle kredi kartı borçlarını ödemekte zorluk çeken tüketiciler için önemli bir fırsat sunuyor. Yapılandırmanın şartlarına göre, borcun en az yarısı ödenmeden kredi kartı limitleri artırılamayacak. Ayrıca her aya düşen taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenerek ödenecek.

ASGARİ ÖDEME TUTARLARINDA DÜŞÜŞ

Yeni düzenlemeler kapsamında, kredi kartı borçlarında asgari ödeme tutarları da aşağı çekildi. Daha önce 10 bin TL’lik bir borcun asgari ödeme tutarı 4 bin TL iken, bu düzenleme ile 2 bin TL'ye indirildi. Bu adım, kredi kartı borçlularının ödeme kolaylığı sağlamasına yönelik önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca, kredi kartı limiti 50 bin TL’nin altında olanlar için dönem borcunun %20’si asgari ödeme tutarı olarak belirlenirken, 50 bin TL'nin üzerindeki limitlere sahip kredi kartları için bu oran %40 olarak uygulanacak.

MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ ORANLARINA SINIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel kredi kartları için yapılandırmada kullanılacak faiz oranlarına sınırlama getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı borçlarına uygulanacak azami faiz oranı %3,11 ile sınırlandırıldı. Bu faiz oranı, borçların yeniden yapılandırılması sırasında tüketicilere daha uygun şartlar sunulması amacıyla düzenlendi.

Bu karar, hem mevcut borçların daha makul faizlerle ödenmesine olanak tanırken, finansal istikrarın korunmasına da katkı sağlayacak. Merkez Bankası’nın bu adımı, vatandaşların yüksek faiz yükü altında kalmamaları ve borçlarını daha rahat ödeyebilmeleri amacıyla alındı.

İHTİYAÇ KREDİLERİNE DE YAPILANDIRMA İMKANI

Sadece kredi kartı borçları değil, ihtiyaç kredileri de yapılandırma kapsamına alındı. BDDK'nın aldığı karara göre, anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla geciktiği ihtiyaç kredileri, borçlunun talebi doğrultusunda 60 aya kadar yeniden yapılandırılabilecek. Bu yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu adım, özellikle kredi geri ödemelerinde sıkıntı yaşayan vatandaşlara bir çıkış yolu sunmayı hedefliyor.

BDDK'DAN FİNANSAL İSTİKRARA VURGU

BDDK’nın yaptığı açıklamada, bu düzenlemelerin finansal istikrarın korunması amacıyla atıldığı belirtildi. Kurum, alınan bu kararların tüketici dostu olduğunu ve vatandaşların borç yükünü hafifletmeye yönelik olduğunu vurguladı. Yapılandırma imkanı, borçlulara ödeme güçlüğü yaşadıkları süreçte önemli bir nefes alma fırsatı sunuyor. BDDK'nın 26 Eylül 2024 tarihli ve 10972 sayılı Kararı'na göre, bireysel kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve borçlu taleplerinin dikkate alınarak maksimum 60 ay vade ile ödeme kolaylığı sağlanmasına karar verildi.

YOZGAT VE DİĞER ŞEHİRLERDEKİ VATANDAŞLAR FAYDALANACAK

BDDK ve TCMB'nin koordineli olarak attığı bu adımlar, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta yaşayan vatandaşlar için de büyük önem taşıyor. Yozgat'ta kredi kartı borcu olan vatandaşlar, borçlarını daha uzun vadede ve daha düşük asgari ödemelerle yapılandırarak ekonomik rahatlama sağlayabilecekler. Yerel bankaların bu düzenlemeye uyum sağlayarak müşterilerine gerekli bilgilendirmeleri yapmaları bekleniyor.

FİNANSAL RAHATLAMA SAĞLANACAK

Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yönelik bu yapılandırma düzenlemeleri, bireysel borçlulara önemli bir ödeme kolaylığı sunuyor. Borçların 60 aya kadar vadelendirilebilmesi ve faiz oranlarının sınırlandırılması, tüketicilerin maddi yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. BDDK ve TCMB tarafından alınan bu tedbirler, borçluların mali istikrarını koruma ve ekonomideki olası daralmalara karşı güçlü bir savunma mekanizması olarak öne çıkıyor.

Yapılan bu düzenlemelerin etkisi, özellikle Yozgat ve diğer Anadolu şehirlerinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için ciddi bir rahatlama sağlayacak. Bankaların yapılandırma süreçlerini hızlandırmaları ve tüketicilere yol gösterici bilgilendirmelerde bulunmaları bekleniyor.