Türkiye’de gerçekleştirilen KPSS 2024 lisans oturumunda, adaylara Sabahattin Ali'nin ünlü eseri 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde geçen karakterlerle ilgili sorular yöneltilmiştir. Romanın önde gelen karakterleri ve özellikleri şu şekildedir:

Hayri İrdal: Romanın başkahramanı olan Hayri İrdal, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı profesörüdür. Saatleri ayarlama konusundaki büyük tutkusuyla bilinir.

Mümtaz: Hayri İrdal’ın yakın arkadaşı olan Mümtaz, İstanbul Belediyesi’nde şehir planlama uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Saniye: Hayri İrdal’ın eşi olan Saniye, eşinin saatlerle olan tutkusuna anlayışla yaklaşan bir karakterdir.

Nuran: Hayri İrdal’ın öğrencisi ve yakın dostu olan Nuran, hocasına büyük bir saygı duymaktadır.

Suat: Mümtaz’ın oğlu ve Hayri İrdal’ın öğrencisi olan Suat, şehir planlaması konusunda babası gibi ilgili bir karakterdir. İstanbul’un modernleşmesi için babasıyla birlikte çalışmaktadır.

İhsan: Hayri İrdal’ın eski öğrencisi ve yakın arkadaşı olan İhsan, İstanbul’da gazetecilik yapmaktadır ve zaman zaman Hayri İrdal’ı eleştiren bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nuri Efendi: Memur olan Nuri Efendi, aynı zamanda saat tamiriyle uğraşmaktadır. Saatlerin yanlış ayarlanmasının zaman israfı olduğuna inanır.