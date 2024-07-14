2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavında çıkan İnci Küpeli Kız tablosu sorusu, adaylar arasında büyük ilgi uyandırdı. Johannes Vermeer'in ünlü bir eseri olan tablo, Hollanda'nın Mauritshuis Kraliyet Resim Galerisi'nde sergilenmektedir ve adını inci küpesinden almaktadır. Eser, genellikle "kuzeyin Mona Lisa'sı" olarak anılmakta ve 2006'da Hollanda'nın en güzel tablosu seçilmiştir.

İnci Küpeli Kız tablosu, 17. yüzyıl Hollanda'sında yaşayan bir kızı konu almaktadır ve Vermeer'in detaycı üslubu ile ünlüdür. Tablo, inci küpesi ve egzotik kıyafetiyle dikkat çekmektedir. 1903 yılında sanat koleksiyoncusu Arnoldus des Tombe tarafından Mauritshuis'a bağışlanmıştır ve o zamandan beri bu galerinin önemli eserleri arasında yer almaktadır.

İnci Küpeli Kız tablosu, zamanla geçirdiği restorasyonlarla da bilinmektedir. 1994 yılındaki restorasyonunda, tablonun renk şeması ve kızın bakışlarının izleyiciye olan etkisi büyük ölçüde iyileştirilmiştir. Tablonun inci küpesinin malzemesi ve diğer detaylarıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar bulunmaktadır, bu da eserin gizemini artırmaktadır.