Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, kritik mücadelede orta hakem olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

Mücadele, 22 Nisan Salı günü saat 20.30’da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bu maçta görev yapacak hakem olarak Cihan Aydın belirlendi.

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY KİMDİR?

1992 yılında Malatya’da dünyaya gelen Abdullah Buğra Taşkınsoy, İstanbul bölgesi hakemlerinden biri olarak görev yapıyor. Trakya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü mezunu olan Taşkınsoy, hakemlik kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergiliyor.

Eski hakem Şahin Taşkınsoy’un oğlu olan Abdullah Buğra, hakemlik yolunda ilerleyen kardeşi Burak Taşkınsoy ile birlikte spor camiasında tanınan bir aileden geliyor.

Taşkınsoy, bugüne kadar çeşitli liglerde toplam 126 resmi karşılaşmada düdük çaldı. Bu maçların 71’i ev sahibi takımların galibiyetiyle sonuçlanırken, 34 karşılaşmayı deplasman ekipleri kazandı. 21 maç ise beraberlikle sona erdi. Genç hakem, görev aldığı müsabakalarda ortalama 4.6 sarı kart ve 0.3 kırmızı kart gösterdi.

En fazla görev aldığı lig 44 maçla 1. Lig olurken, Süper Lig'de ise şu ana kadar 9 maç yönetti. Türkiye Kupası'nda 11 maça çıkan Taşkınsoy, bu müsabakalarda 10 kez ev sahibi ekiplerin galibiyetine tanıklık etti.

Son olarak 19 Nisan 2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor – Trabzonspor Süper Lig karşılaşmasını yöneten Taşkınsoy, bu maçı Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde görev alacak olan Abdullah Buğra Taşkınsoy’un performansı, futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.