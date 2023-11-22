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Amasya'daki önemli bir keşif, dünya tarihini derinden etkileyecek potansiyele sahip. Amasya'daki Oluz Höyük kazıları, Med Krallığı dönemine ait olan ve yaklaşık 2 bin 600 yıl öncesine dayanan bir sunağı gün yüzüne çıkardı.

Oluz Höyük'teki kazılarda ortaya çıkan bu sunak, M.Ö. 590 yılında İran kökenli Med Krallığı'nın Anadolu'yu Kızılırmak'a kadar ele geçirip 40 yıl boyunca hüküm sürdüğü döneme ait. Aynı bölgede daha önce Pers dönemine ait 2 bin 500 yıllık ateş tapınağı buluntuları da keşfedilmişti.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, geçen yıl Med'lere ait olduğu düşünülen bir seramikle karşılaşılmasının ardından çalışmaların bu alanda derinleştirildiğini belirtti. Sunakta, ateş kültüne ait bir ocak eklenmiş ve doğu tarafına kule benzeri bir yapı eklenmiş.

Prof. Dr. Dönmez, hem Med hem de Pers dönemlerine ait sunak ve tapınakların ortaya çıkmasının, Ön Asya din tarihi ve din arkeolojisi açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Bu keşif, tarihimize yeni bir bakış açısı getirebilir" şeklinde konuştu.

Araştırmacılar, Oluz Höyük'ün günümüzden 3 bin 500 yıl öncesine kadar Hitit dönemine kadar kutsal bir merkez olarak kullanıldığını düşünüyor. Prof. Dr. Dönmez, geçmiş kazılarda elde edilen bulguların, şu anki Frig ve Pers katmanlarının altında Fırtına Tanrısı'na adanmış bir Hitit tapınağını işaret ettiğini ifade etti.

Dönmez, kazı çalışmalarının heyecan verici sonuçlar ortaya çıkarmaya devam edeceğine inandığını belirterek, kazı projesine izin ve destek veren kuruluşlara teşekkür etti.