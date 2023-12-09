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Eğer yemek yaparken kıyafetlerinize sıçrayan domates lekelerinden bıktıysanız, lekeleri kolayca çıkarmak için aşağıda sıraladığımız etkili yöntemlere göz atın. Bu sayede sevdiklerinize leziz yemekler sunarken lekelerle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız.

Domates lekesini kumaştan çıkarmak için, öncelikle sosun kurumuş kalıntılarını kazıyın. Ardından lekeleri soğuk su ve sünger yardımıyla nazikçe silin. Süngerin üzerine bir miktar bulaşık deterjanı dökerek ovabilir veya leke çıkarıcı ürünleri kullanabilirsiniz. Leke çıkarıcıyı lekenin üzerinde 15 dakika beklettikten sonra durulayın.

Doğal ve sağlıklı bir çözüm arıyorsanız, limon veya limon suyu kullanarak lekeyi ovalayabilirsiniz. Limonun doğal asidik özellikleri lekenin çıkmasına yardımcı olacaktır.

KURUMUŞ DOMATES LEKESİNİ ÇIKARMA YÖNTEMİ

Eğer yukarıdaki yöntemlerle lekeyi çıkaramadıysanız, şu etkili yöntemi deneyebilirsiniz: 1 litre ılık su, yarım çay kaşığı bulaşık deterjanı ve bir yemek kaşığı beyaz sirke karışımını içeren bir karışıma lekeli kıyafetinizi 30 dakika boyunca bırakın. Ancak, kumaşı karışıma batırmadan önce lekeyi iyice ıslatmayı unutmayın. Daha sonra lekeyi temiz suyla durulayarak güneşte kurumaya bırakabilirsiniz.