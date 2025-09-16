Havalar soğumadan sürücülerin otomobillerini kışa hazırlaması için sanayi ustaları önemli uyarılarda bulundu.

Kontrolleri İhmal Gelmeyin

Soğuk hava koşulları, araçların performansını ve güvenliğini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Kışa hazırlık sürecinde sadece antifriz veya silecek değişimi değil, farklı kontroller de büyük önem taşır.

Arabanıza Dikkat Edin

Akü sağlığının düzenli takip edilmesi, düşük sıcaklıklarda marş sorunlarının önüne geçer. Lastik basınçlarının sık sık kontrol edilmesi ve kış lastiği tercih edilmesi, yol tutuşunu artırır.

Fren sistemi kontrolleri, olası riskleri azaltır. Ayrıca motor yağı seçiminde kış şartlarına uygun ürünler tercih edilmelidir. Kapı fitillerine uygulanacak bakım spreyleri ise donma kaynaklı sorunlara karşı etkili olur.

Akü Kontrolü

Soğuk havalarda akünün performansı düşer. Voltaj ve kutup başlarını kontrol ettirmeli, zayıfsa değiştirmeniz gerekebilir.

Lastik Basıncı ve Kış Lastiği

Hava soğudukça lastik basıncı düşer. Düzenli kontrol etmeli ve mümkünse kış lastiği kullanmalısınız.

Fren Sistemi Kontrolü

Balatalar ve diskler soğukta daha fazla önem kazanır. Havalar soğumadan kontrol ettirmeniz gerekebilir.

Motor Yağı Kontrolü

Kalınlaşmayan, kış şartlarına uygun motor yağı kullanmak motoru korur.

Kapı ve Conta Bakımı

Kapı fitillerine silikon bazlı sprey uygulanırsa aşırı soğuk havalarda kapılar donmaz ve yapışmaz.