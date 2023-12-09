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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 406 milyon 132 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemelerin çiftçilerin hesaplarına başarıyla transfer edildiğini belirtti.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu ödemelerin çiftçilerin hesaplarına gönderildiğini kaydetti.

Bu kapsamda, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; Bitkisel ürün sigortası desteğinin 296 milyon 471 bin 282 lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesinin 37 milyon 357 bin 365 lira, kırsal kalkınma yatırım desteğinin 33 milyon 879 bin 12 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesinin 22 milyon 591 bin 578 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 7 milyon 438 bin 383 lira, Uzman Eller Projesi desteğinin 4 milyon 820 bin 330 lira, sertifikalı fidan üretim desteğinin 2 milyon 730 bin 389 lira ve AR-GE desteğinin 843 bin 661 lira olduğu belirtildi.

Bakan Yumaklı, çiftçilere yönelik yapılan bu ödemelerin sektöre olan katkısının altını çizerek, desteklerin tarımın sürdürülebilirliği ve kalkınma açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.