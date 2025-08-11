Sosyal medyada "Kendine Muhabir" adıyla tanınan Hasan Köksoy, YouTube kanalında sokak röportajlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Ancak son dönemde, Köksoy'un sosyal medya paylaşımları ve geçmişteki bağlantıları, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştır.

Sosyal Medya Paylaşımları ve Gözaltı Süreci

Hasan Köksoy, 2025 yılının Mart ayında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Köksoy, gözaltı sürecini sosyal medya hesaplarında duyurmuş ve bu durum, ifade özgürlüğü ve medya bağımsızlığı konularında kamuoyunda geniş yankı bulmuştur.

FETÖ Bağlantıları ve Kamuoyundaki Tepkiler

Son günlerde, Köksoy'un FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları sosyal medyada gündeme gelmiştir. Özellikle, "Kendine Muhabir" hesabının, FETÖ'nün eski yapılarından Cihan Haber Ajansı'nda çalıştığı öne sürülmektedir. Bu iddialar sosyal medya platformlarında geniş bir tartışma başlatmış ve Köksoy'un önceki paylaşımları da bu bağlamda yeniden incelenmeye başlanmıştır.

Kamuoyunun Tepkileri ve Sosyal Medya Yansımaları

Sosyal medya kullanıcıları, Köksoy'un önceki paylaşımlarını ve FETÖ bağlantıları iddialarını tartışmaya açmıştır. Ekşi Sözlük'te, "Atatürkçü taklidi yapan kendine muhabir isimli sokak röportajcısının FETÖ bağlantıları ifşa edilmiş" başlığıyla açılan başlıkta kullanıcılar Köksoy'un önceki paylaşımlarını ve FETÖ ile olası bağlantılarını değerlendirmektedir.