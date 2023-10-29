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Ligin ikinci haftasında Sivas deplasmanında sahadan galibiyet ile ayrılan Yozgat Belediyesi Bozokspor bu müsabaka ile moral bulmuştu. Bu hafta sonu ise konuk ettiği Seyhan Belediyespor karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkan Bozoksportaraftarlarını bir kez daha üzdü.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor konuk ettiği Güneyspor ile oynadığı müsabakaya kötü başlayan taraf oldu. Müsabakanın ilk yarısında rakibinin üstünlüğünü kabullenen kırmızı siyahlı ekip ilk yarıyı 10-12 geride bıraktı. Müsabakanın ikinci yarısında ise oyundan tamamen kopan Bozokspor sahadan 28-33 mağlubiyet ile ayrıldı.



Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da Berat Bilal Çebi attığı 8 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Muhittin Ateş 5, Taha Kurd 4, Nuri Şahin, Özkan Karaboğa 3, Mehmet Keskin, Eyüp Furkan Şişman 2, Özgür Tekin ise 1 gol kaydetti. Konuk ekip Seyhan Belediyespor’da ise Süleyman Dinç attığı 9 golle hem takımının hem de müsabakanın en skorer ismi olurken, Serdar Şaman 7, Burak Canlı 4, Enis Kahya, Ferdi Başboğa, Çağrı Aydın 3, Şenol Boyar 2, Ali İrşat Saçan, Abdulkadir Duman 1 gol attı.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da Muhittin Ateş, Mehmet Keskin, Berat Bilal Çebi birer kez iki dakika cezası alırken, İbrahim Soysal önce kırmızı daha sonra da mavi kart gördü. Konuk ekip Seyhan Belediyespor’da ise Serdar Şaman ve Mustafa Akdağ bir kez, Çağrı Aydın iki kez iki dakika cezası alırken, Ferdi Başboğa sarı, Mustafa Akdağ ise önce kırmızı daha sonra da mavi kart gördü.

Seyhan Belediyespor aldığı bu galibiyet ile puanını 6’ya yükseltip zirvedeki yerini korurken, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ise 2 puanda kaldı. (Haber Merkezi)