Arslan, kararın, İller Bankası ve yüklenici firma yetkilileriyle yapılan toplantılar sonucunda alındığını belirtti.

Önceki dönem Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse tarafından başlatılan projeye, mevcut Başkan Kazım Arslan’dan eleştiriler geldi.

Projeyi “Asrın Belası” olarak nitelendiren Arslan, artan maliyetler nedeniyle yüklenici firmanın işi tamamlamasının mümkün olmadığını ifade etti. İlgili makamlara yapılan bildirimler sonrasında, İller Bankası yetkilileriyle yapılan görüşmelerde proje ihalesinin iptali kararı alındı.

15 Ağustos 2022’de başlanan ve 5 Ağustos 2024’te tamamlanması planlanan altyapı yenileme çalışmalarının yüzde 60'ının tamamlandığı iddia edilmesine rağmen, henüz yeni hattan su verilen bir yer bulunmuyor. Arslan, yapılan kazı çalışmalarının çoğunun boşa gittiğini ve bu yüzden şehrin alt yapısının halen tamamlanamadığını vurguladı.

Proje kapsamında, Yozgat il merkezindeki 250 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattının yenilenmesi hedeflenmişti. Bu çalışmalarla birlikte, kayıp-kaçak oranının azaltılması ve asbestli boruların değiştirerek sağlıklı su sağlanması amaçlanmıştı.

Başkan Arslan, müteahhidin projeyi bitirme konusunda yeterli enerjisi ve imkanı bulunmadığını belirterek, “Bu işin tasfiye sürecini başlatacağız ve yeni bir ihale ile projeyi tamamlamaya çalışacağız,” dedi. Ayrıca, mevcut projedeki sorunlar nedeniyle, şehirde alt ve üstyapı ile ilgili yeni bir çalışma yapılamayacağını ifade etti.

Geçmiş dönemde denetim eksiklikleri nedeniyle projenin gelişigüzel ilerlediğini belirten Arslan, müteahhide şu ana kadar yaklaşık 9 milyon avro ödendiğini, projeyi tamamlamak için ek bir krediye ihtiyaç duyulacağını söyledi. Belediye imkanları ve kendi ekipleriyle kısa sürede işin tamamlanması için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.