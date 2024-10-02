Arslan, Yozgat’ın ulaşım altyapısında büyük bir boşluğu dolduracak olan bu projenin, kent halkının beklentilerini karşılayacak önemli bir çözüm sunduğunu belirtti.

“YOZGAT’IN ULAŞIM SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM”

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, bulvar çalışmasının tamamlanmasıyla Yozgat’ta sanayi bölgesi ve toplu konut alanları arasındaki ulaşımın büyük ölçüde rahatlayacağını ifade etti.

Özellikle Sanayi Sitesi'ne ve TOKİ konutlarına ulaşımda yaşanan sıkıntıların ortadan kalkacağını vurgulayan Arslan, “Bu yol, Yozgat’ın büyüyen ve gelişen yüzüne yakışır bir ulaşım ağı sağlayacak. Sanayi esnafımızın ve TOKİ bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın uzun süredir talep ettiği bu yolun yapımıyla önemli bir ihtiyacı karşılayacağız” dedi.

“SORUNLARI BİLİYORUZ, ÇÖZÜMLERİ DE BİLİYORUZ”

Başkan Kazım Arslan, Yozgat’ın ulaşım altyapısındaki sorunları bildiklerini ve bu sorunların çözümü noktasında nasıl bir yol izleneceğinin de farkında olduklarını belirterek, "Sadece zamana ihtiyacımız var. Zorluklar ve şartlar ne olursa olsun, biz işimizi en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şu an üzerinde çalıştığımız bulvar, Eskipazar ve Çamlık Altı bölgelerini Sanayi Sitesi ve TOKİ ile birbirine bağlayacak. Bu bağlantı yolunun tamamlanmasıyla hem sanayi esnafımız hem de toplu konut bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım süresi ciddi anlamda kısalacak" ifadelerini kullandı.

BÖLGE HALKINDAN BÜYÜK DESTEK

Yapımı devam eden bulvar projesi, özellikle sanayi bölgesinde iş yapan esnaflar ve TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yolun tamamlanmasıyla günlük ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale geleceğine inanan bölge sakinleri, Başkan Arslan’a ve Yozgat Belediyesi'ne projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür etti. Esnaflar, iş yerlerine daha hızlı ve rahat ulaşmanın işlerini kolaylaştıracağını, vatandaşlar ise yeni bulvarın hayatlarını büyük ölçüde rahatlatacağını düşünüyor.

“KISA SÜREDE TAMAMLANACAK”

Belediye Başkanı Arslan, projenin en kısa sürede tamamlanması için tüm ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını belirtti.

Yolun yapılması sırasında karşılaşılan zorluklara değinen Arslan, belediye olarak her türlü engelin üstesinden geleceklerini ve projenin zamanında bitirilmesi için büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Arslan, bu tür projelerle Yozgat’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.