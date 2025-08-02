Kendilerini hukuk bürosu ya da hasar danışmanlık şirketi çalışanı gibi tanıtan kişiler, trafik kazası mağdurlarını yüksek tazminat vaadiyle kandırarak vekalet alıyor. Uzmanlar, kişisel verilerin sızdırılması ve vatandaşların ikinci kez mağdur edilmesi konusunda uyarıyor.

Vekalet Vaadiyle Dolandırıcılık Artıyor

Trafik kazası geçiren vatandaşlar, kaza sonrası kendilerine ulaşan ve "hasar danışmanlık şirketi" ya da "hukuk bürosu çalışanı" olarak tanıtan kişiler tarafından mağdur ediliyor. Bu kişiler, kazazedelere yüksek tazminat vaadinde bulunarak noter onaylı vekaletname alıyor ve birçok kişiyi dolandırıyor.

Mağdurların iletişim bilgilerine ulaşılarak yapılan aramalar nedeniyle çok sayıda şikayet geldiği belirtiliyor. Vekaletnameler üzerinden vatandaşın bilgisi dışında işlemler yapılabildiği ifade ediliyor.

“Vekaletle Birçok İşlem Yapılıyor”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, avukatlar tarafından yürütülmesi gereken süreçlerin yasa dışı yollarla bazı firmalar tarafından üstlenildiğini söyledi.

Ergün, "Bu kişiler, kazazedeye ulaşarak güven telkin etmek adına bazı kişisel bilgileri paylaşıyor. Vekaletname aldıktan sonra ise vatandaşın haberi olmadan para tahsilatları dahil birçok işlem yapabiliyorlar" dedi.

Vekaletnameler üzerinde kişiye özel bilgiler yer aldığını vurgulayan Ergün, bu belgelerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesiyle dolandırıcılık olaylarının arttığını belirtti.

“İnternet Siteleriyle Tuzak Kuruluyor”

Ergün, dolandırıcılık amaçlı internet siteleri kurularak vatandaşlardan kişisel bilgilerin alındığını ve bu bilgilerle vekalet talep edildiğini söyledi. Derneklerine bu tür çok sayıda şikayet geldiğini ifade eden Ergün, kazazedelerin hak aramak için sadece güvenilir hukuk bürolarına başvurmaları gerektiğini belirtti.

"25 Bin Lirası Benim" Deyip Kandırıyorlar

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü de aracı kişilerin kazazede bilgilerine ulaşıp kendilerini hukuk bürosu ya da danışmanlık şirketi gibi tanıttığını belirtti.

Güllü, “Tazminat vaadiyle kandırarak vekalet alıyorlar. Hatta noter masraflarını bile karşılıyorlar. Dava sonunda ‘100 bin liranın 25 bini benim’ diyerek vatandaşın hakkını alıyorlar” dedi.

Gizli bilgilerin bu kişilerin eline nasıl geçtiğinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Güllü, "Kaza sonrası mağdura onlarca firma ulaşabiliyor. Ya sistem hackleniyor ya da içeriden bilgi sızdırılıyor" ifadelerini kullandı.

"Doğrudan Sigorta Şirketine Başvurun"

Kazazedelere, tanımadıkları kişilere vekalet vermemeleri gerektiğini hatırlatan Güllü, şöyle konuştu:

“Vatandaş ya güvendiği bir avukata başvursun ya da bizzat kendi hakkını arasın. Sigorta şirketlerine doğrudan başvuru yapılabilir. Gerekirse Sigorta Tahkim Komisyonu’na ya da mahkemeye gidilebilir. Rızaları dışında aranan mağdurlar, bu kişileri savcılığa şikayet etmeli. Avukat gibi davranan şahıslar için de baroya başvurulmalı.”