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Merkez Ortaokulu, şampiyonada oynadığı tüm maçları kazanırken, attığı 40 gole karşın kalesinde gol görmedi. Yozgat’ta Okullar arası Yıldızlar futbol il birinciliğinde maçları tamamlandı. Merkez ve ilçe okullarının yer aldığı il birinciliği müsabakalarında Merkez Ortaokulu şampiyonluk turu attı. Merkez Ortaokulu gruplarda Yozgat’ı temsil etme hakkını kazandı.

İl birinciliği karşılaşmalarında farklı skorlara imza atan Merkez Ortaokulu, final maçında da Sarıkaya Ortaokulunu 5-0 yendi. Genç sporcular, şampiyonluk kupasını kaldırarak şampiyon olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadı

Yozgat Merkez Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri Reşit Savaş Doğan, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.