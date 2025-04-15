Ziyarette, Türkiye’de erişime kapalı olan dijital oyun platformu Roblox’un yeniden kullanıma açılması yönünde talep gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda merak edilen Dora’nın siyasi ve akademik geçmişi yeniden gündeme geldi.

AKADEMİK VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

1983 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Zuhal Karakoç Dora, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Ardından Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde ise doktora eğitimini tamamladı. Doktora sonrası çeşitli akademik yayınlara imza atan Dora, Doçent unvanı da aldı.

Kariyerine özel sektörde öğretmenlik ve koordinatörlük yaparak başlayan Dora, bazı büyükelçiliklerde tercümanlık ve danışmanlık görevlerinde bulundu. Ayrıca, uluslararası bir dergide genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. Kamu sektöründe ise Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevler üstlendi; 2014-2016 yıllarında Uluslararası Anlaşmalar ve Burslar Daire Başkanlığı ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016-2018 yılları arasında ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev aldı. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

SİYASİ KARİYERİ

2023 yılında yapılan genel seçimlerde MHP’den Kahramanmaraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren Zuhal Karakoç Dora, 28. Dönem’de görev yapmaktadır.

KİŞİSEL BİLGİLER

İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Dora, evli ve bir çocuk annesidir. Karakoç ailesinin bir ferdi olan Zuhal Karakoç Dora, şair Abdurrahim Karakoç ve Bahaettin Karakoç’un yeğenidir. Babası ise bölge kamuoyunun yakından tanıdığı Mehmet Nafiz Karakoç’tur.