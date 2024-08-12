Kadriye Olgar, Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı olarak tanınan, başarılı bir iş kadını, eczacı ve sporcudur. 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Olgar, cemiyet hayatının önemli isimlerinden biridir. Olgar, eczacı olarak başladığı kariyerini iş dünyasında da büyük başarılarla sürdürmüş ve bu süreçte Olgarlar Group'un kurucusu olan eşi Güven Olgar ile birlikte tanınmış bir iş insanı haline gelmiştir. Çiftin Orkun ve Özhun adında iki oğlu bulunmaktadır.

KARİYER VE BAŞARILAR

Kadriye Olgar, eczacılık alanındaki deneyimini iş dünyasında da etkili bir şekilde kullanmış ve birçok alanda başarılı projelere imza atmıştır. Sosyal konulara olan duyarlılığı ve aktif sosyal medya kullanımı ile de dikkat çeken Olgar, Instagram'da @olgarkadriye kullanıcı adıyla geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşımlar yaparak, takipçilerini bilgilendirip etkileşimde bulunur.

SOSYAL SORUMLULUK VE TÜRK KALP VAKFI

Sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisi ile bilinen Kadriye Olgar, Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanlığı görevinde kalp sağlığının önemini vurgulayan projeler ve etkinlikler düzenlemektedir. Kalp hastalıklarıyla mücadelede toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan bu projeler, Olgar'ın sağlık bilincini artırma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.

ÖZEL HAYAT

İstanbul ve Bodrum'da yaşayan Kadriye Olgar, eşi Güven Olgar ile birlikte cemiyet hayatının aktif üyelerindendir. Aile hayatında da örnek bir profil çizen Olgar çifti, iki oğullarını da başarılı bir şekilde yetiştirmektedir. Orkun ve Özhun Olgar, aile şirketi Olgarlar Group'un gelecekteki temsilcileri olarak yetiştirilmektedir.

OLGARLAR GROUP

Güven Olgar tarafından kurulan Olgarlar Group, Türkiye'nin önde gelen spor perakendeciliği ve dağıtımcılığı yapan şirketler grubudur. 43 mağazası ve 500 satış noktası bulunan şirket, 62 markanın distribütörlüğünü üstlenmektedir. Olgarlar Group, İstanbul'daki prestijli alışveriş merkezlerinde, Tiflis'te ve diğer şehirlerde geniş bir mağaza ağına sahiptir.

Kadriye Olgar, iş dünyasındaki başarısı, sosyal sorumluluk projelerine katkıları ve sosyal medya üzerindeki aktifliği ile tanınan çok yönlü bir isimdir. Eczacı, iş kadını ve sporcu kimliğiyle hem ailesine hem de topluma değer katmaya devam eden Kadriye Olgar, Türk Kalp Vakfı'ndaki çalışmaları ile kalp sağlığına dikkat çekmeye devam etmektedir.