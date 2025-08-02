Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Yozgat genelinde toplam 139 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, il merkezi ve ilçelerde farklı meslek gruplarını kapsıyor.

İlçelere Göre Kadro Dağılımı

İŞKUR verilerine göre, Akdağmadeni’nde kimyager ve beden işçisi, Boğazlıyan’da asansör bakım-onarım işçisi ve sekreter, Çayıralan’da fırıncı, aşçı ve şoför, Sarıkaya’da şoför ve beden işçisi alınacak.

Sorgun’da en yüksek alım, 15 kişi ile beden işçisi pozisyonunda olacak. Ayrıca satış elemanı/danışmanı, kasiyer, forklift operatörü, depo görevlisi, istihbarat memuru, temizlik görevlisi, mağaza müdürü ve çeşitli meslek gruplarında personel alınacak.

Şefaatli’de makineci (dikiş) kadrosu için 1 kişi, Yerköy’de ise toplam 25 kişi istihdam edilecek. Yozgat merkezde 139 kişilik alımın önemli bir kısmı gerçekleştirilecek olup, beden işçisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, temizlik görevlisi, elektrik-elektronik teknisyeni, mobilya montajcısı, akaryakıt satış elemanı gibi meslekler yer alıyor.