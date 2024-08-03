Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın Türkiye'de yeniden açılacağı tarihi ve gerekli şartları açıkladı. Türkiye'de dün sabah saatlerinden itibaren Instagram'a erişim sağlanamıyordu. İlk başta platformun teknik bir sorun nedeniyle kapandığı düşünülse de, gerçeğin birkaç saat sonra ortaya çıkmasıyla, Instagram'ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla kapatıldığı anlaşıldı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN SERT TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın Filistinli Heniye'nin şehadeti dolayısıyla paylaşılan taziye mesajlarını engellemesine sert tepki gösterdi. Altun, "Bu, açık ve net bir sansür girişimidir," ifadelerini kullanarak, Instagram'ı kınadı. Altun ayrıca, İsrail'in tarihe "yargısız infazlar, suikastlar, işgal ve soykırımla" geçeceğini belirterek, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

BTK'DAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ KARARI

BTK, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildiğini duyurdu. BTK'nın resmi internet sitesinde de Instagram'a erişim engeli kararı alındığı bilgisi yer aldı.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Kullanıcılar, Instagram'a ne zaman yeniden erişebileceklerini merakla bekliyor. En net açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın açılış tarihiyle ilgili olarak, "Belirlediğimiz kurallar ve mevzuatlara uymalarını istiyoruz. Eksiklikler giderildiği an, örneğin 1 saat içinde, erişim engelini kaldıracağız" dedi. Bakan ayrıca, Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu ve kurallarına herkesin uyması gerektiğini vurguladı.