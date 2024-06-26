İş dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan İnan Kıraç, Türk sanayici ve Koç Holding'in önde gelen yöneticilerindendir.

4 Şubat 1937 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra, iş hayatına Koç Holding'in şirketlerinden biri olan Ormak AŞ'de başlamıştır. Burada gösterdiği başarıyla Otoyol AŞ Genel Müdürlüğü'ne yükselmiştir.

Eğitimine Londra City College of Business'ta devam eden İnan Kıraç, holding bünyesinde otomotiv sektöründe çeşitli üst düzey yönetim görevlerinde bulunmuştur.

Ayrıca, Türkiye'nin eğitim alanında gelişimine katkı sağlamak amacıyla Galatasaray Eğitim Vakfı'nı kurmuş ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşunda yer almıştır.

İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlidir ve İpek Kıraç adında bir kızları bulunmaktadır. 2021 yılında sağlık sorunları sebebiyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki ortaklığından çekilmiştir.