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İmambakır Üküş, son zamanlarda sosyal medyada gündeme gelen bir isim haline gelmiştir. İddialara göre, İmambakır Üküş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesine engel olan isimlerden biridir. Ancak, İmambakır Üküş'ün yaşına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Sosyal medyada İmambakır Üküş'ün 1981 doğumlu olduğu iddia edilmiştir. Bu iddia, pek çok tartışmaya yol açmıştır.

İmambakır Üküş, bu iddialara cevap vererek, 1981 doğumlu olmadığını belirtmiştir. Kendisi, cevaplarında 3 Ocak 1980 tarihinden itibaren cezaevinde olduğunu ve Tunceli'de il başkanlığı veya MKYK üyeliği gibi görevlerde bulunmadığını ifade etmiştir. Ayrıca, İmambakır Üküş, CHP üyesi olduğunu ve iktisat fakültesi mezunu olmadığını da belirtmiştir.

İmambakır Üküş, gerçek yaşını açıklamamış olsa da yaptığı açıklamalarından daha ileri bir yaşa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal medyada ise İmambakır Üküş'ün 1959 doğumlu olduğu iddiası da ortaya atılmıştır. Ancak, net bir bilgi için İmambakır Üküş'ün kendi açıklamasını beklemek gerekmektedir.