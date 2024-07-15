İlker Meriç kimdir, İlker Meriç Feyza Altun'un eski eşi mi, İlker Meriç'in mesleği ne, kaç yaşında sorularının cevabı merak ediliyor. İşte detaylar..

Son günlerde Google arama motorlarında avukat Feyza Altun'un biyografisi ve özel yaşamı merak konusu olmuş durumda. Peki, Feyza Altun'un eski eşi İlker Meriç kimdir? Detaylar haberimizde:

İLKER MERİÇ KİMDİR?

İlker Meriç, ünlü Türk avukat Feyza Altun'un eski eşidir. Feyza Altun, 1987 doğumlu olup Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kendini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlayan Altun, ilk evliliğini İlker Meriç ile gerçekleştirmiştir. Bu evlilikten bir oğulları bulunan çift, daha sonra boşanmışlardır. Boşandıktan sonra Altun, İlker Sungurlar ile birlikteliğe adım atmış ve günümüzde hala onunla evlidir.

İLKER MERİÇ'İN YAŞI VE MESLEĞİ

Avukat Feyza Altun'un eski eşi İlker Meriç hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkün olmamaktadır. Feyza Altun, ilk evliliğini İlker Meriç ile 24 yaşında yapmış, 26 yaşında çocuk sahibi olmuş ve 27 yaşında boşanma kararı almıştır.

Feyza Altun, eski eşi İlker Meriç hakkında, "Bana şiddet uygulamaya kalkacak erkeğin vay haline" ifadelerini kullanarak ilişkilerinin karmaşıklığına dikkat çekti. Ancak, ayrılıklarında özel bir sebep olmadığını vurgulayan Altun, eski kayınvalidesiyle hala görüşmeye devam ettiğini belirtti. Çocukları için İlker Meriç ile dost kalmayı başardıklarını dile getiren Altun, erkeklerde cimrilik ve zevzeklik gibi özelliklere tahammül edemediğini ifade etti.