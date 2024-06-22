Türk sanat dünyasının önemli isimlerinden Hümeyra'nın hayatı merak ediliyor. Türk halk müziği ve edebiyatından eserler seslendirerek tanınan Hümeyra, Türkiye ve yurt dışında çeşitli tiyatro oyunları ve sinema filmlerinde de rol aldı. Peki, Hümeyra kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hümeyra kaç kez evlendi? İşte detaylar...

HÜMEYRA KİMDİR?

Fatma Hümeyra Akbay, sahne adıyla Hümeyra, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncudur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı profesör Muvaffak Akbay ve dört dil bilen Malike Hanım'ın kızıdır. 5 yaşında bale derslerine başlayan Hümeyra, Ankara Koleji'nde eğitim aldı. Babasını kaybettikten sonra annesiyle İstanbul'a taşındı ve liseye başladığında Londra'ya giderek grafik tasarım dersleri aldı. İstanbul'a döndüğünde İstanbul Ekspres Gazetesi'nde muhabir olarak çalıştı. Aile baskısıyla 20 yaşında Haluk Aşkın ile ilk evliliğini yaptı.

HÜMEYRA’NIN KARİYERİ

Hümeyra'nın müzik kariyeri, Melodi Plak'ta grafiker olarak çalışırken başladı. Gitarıyla çalıp söylediği "Olmasa" isimli bestesiyle dikkat çekti ve ilk plak teklifini aldı. 1969 ve 1970 yıllarında dört albüm yayınladı. 1971'de Fikret Hakan ile evlendi, ancak kısa süre sonra şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandı ve Paris'e taşındı. Philips Records ile anlaşma yaparak Fransızca albüm hazırladı, fakat albüm piyasaya sürülmedi. Türkiye'ye döndüğünde altıncı 45'liği Ceylan'ı yayınladı ve Ahmet Mithat Bigat ile evlendi. Bu evlilikten Sadık adında bir oğlu oldu.

1980'lerde arabesk müziğin yükselmesiyle müzikten uzaklaşan Hümeyra, albüm çalışmalarına devam etti. 1984'te "Benim Şarkılarım" albümünü yayınladı. 1980'de "Talihli Amele" ve 1981'de "Selam Meloş" müzikali ile sahne ve sinema kariyerine adım attı. Ömer Kavur ile kısa süren bir evlilik yaptı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi önemli tiyatro topluluklarında rol aldı. 1986'da "Asiye Nasıl Kurtulur?" filmindeki Zehra rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1989'da İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı ve 16 yıl boyunca burada sahne aldı.

1990'larda "Tutkulardan İntihar" albümünü yayınlayan Hümeyra, 1994'te "Sessiz Gemi" adlı derleme albümünü çıkardı. Sinema ve tiyatro kariyerinde durgun bir dönem geçirdi. 1995'te ses tellerinden ameliyat oldu ve 1997'de "Beyhude" albümünü çıkardı. 1999'da San Francisco'ya gitti ve Jimmy Cicero ile evlendi. Amerika'da resim dersleri aldı, ancak iki yıl sonra Türkiye'ye döndü.

2000'lerde müzik ve tiyatrodan uzaklaşıp sinema ve televizyon dizilerine yöneldi. 2000'de "Eski 45'likler" adlı derleme albümünü çıkardı. "Avrupa Yakası" ve "Melekler Korusun" dizilerindeki performanslarıyla oyunculuk kariyerinde başarı kazandı. "Babam ve Oğlum" filmi ile sinema dünyasında adını duyurdu.

SON YILLAR VE EVLİLİKLERİ

Hümeyra, Çağan Irmak'ın teşvikleriyle sinema kariyerine devam etti ve "Dedemin İnsanları", "Unutursam Fısılda" gibi yapımlarda yer aldı. "Yalan Dünya", "Paramparça", "Şahsiyet" ve "Kadın" dizilerinde rol aldı. 2020'de "Biz Böyleyiz" filminde oynadı. Son yıllarda resim dersleri aldı ve resim yapmaya yoğunlaştı.

HÜMEYRA NERELİ?

Hümeyra, aslen Ankaralıdır.

HÜMEYRA KAÇ YAŞINDA?

15 Ekim 1947 doğumlu sanatçı Hümeyra, 2024 itibariyle 77 yaşındadır.

HÜMEYRA KAÇ KEZ EVLENDİ?

Hümeyra, beş kez evlenmiştir:

Haluk Aşkın (ilk evlilik)

Fikret Hakan (ikinci evlilik)

Ahmet Mithat Bigat (üçüncü evlilik)

Ömer Kavur (dördüncü evlilik)

Jimmy Cicero (beşinci evlilik)