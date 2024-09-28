İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonun, çatışmaların başladığı tarihten bu yana Beyrut’a yönelik en büyük askeri harekâtlardan biri olduğu vurgulandı.

Beyrut'un güney banliyölerini hedef alan hava saldırısının ardından Lübnanlı güvenlik yetkilileri, saldırının doğrudan Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını ifade etti. Ancak Hizbullah'a yakın kaynaklar, Nasrallah’ın saldırıdan sağ çıktığını öne sürdü. Hizbullah’tan şu ana kadar Nasrallah'ın durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, operasyonda Hizbullah’ın güney cephesi komutanı Ali Karki’nin de öldürüldüğünü bildirdi. Karki’nin ölümü, Hizbullah’ın bölgedeki askeri operasyonlarını ciddi şekilde etkileyebilecek stratejik bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Beyrut’taki bu son saldırı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilimin bir parçası olarak görülüyor. Bölgedeki tansiyonun daha da yükselmesi beklenirken, uluslararası toplumdan henüz resmi bir tepki gelmedi. Özellikle Lübnan’daki güvenlik durumu ve İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yozgat’taki yerel uzmanlar da bölgedeki bu gelişmeleri yakından izlerken, İsrail-Hizbullah geriliminin uluslararası çapta genişleyebileceği ve Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerine etkilerinin olabileceği ifade ediliyor. Yozgat’tan alınan bilgilere göre, bölgedeki bu çatışmaların Türkiye'nin güvenlik politikaları üzerinde de dikkatle değerlendirildiği belirtiliyor.