Levent Koç’un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Levent Koç kimdir? İşte detaylar…

LEVENT KOÇ KİMDİR?

31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Haymana Belediye Başkanı seçilen Levent Koç, eğitimden siyasete uzanan kariyeriyle dikkat çekiyor. Haymana’da ilköğretim ve ortaöğretim eğitimini tamamlayan Levent Koç, 2002 yılında İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tezsiz Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra, aynı yıl Adapazarı 1. Meslek Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak göreve başladı.

2017 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek lisansını tamamlayan [İsim], eğitim kariyerini bu alanda sürdürdü. 2006 yılında İstanbul Küçükyalı Kara Lisan Okulu Komutanlığı’nda asteğmen olarak askerlik görevini yerine getirdi.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Levent Koç, 2007 yılında Ankara Polatlı Atatürk Lisesi’nde Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılında Nuri Bektaş Anadolu Lisesi’nde Müdür Başyardımcılığı görevine yükseldi. 2013-2017 yılları arasında Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak çalıştı. 2017-2021 yılları arasında Haymana Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde ve 2021-2023 yılları arasında Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Okul Müdürü olarak görev yaptı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Haymana Belediye Başkanlığı'na seçilen Levent Koç, evli ve 3 çocuk babasıdır. Çocuklarının biri kızdır.