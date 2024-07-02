Sivas'ta doğan Hasret Şükrü Gültekin'in kimliği detaylı bir şekilde araştırılıyor.

1 Mayıs 1971'de İmranlı, Sivas'ta dünyaya gelen Gültekin, Alevi Kürt kökenli bir Türk olarak bilinir. Halk ozanı, halk şairi, Türk halk müziği ses sanatçısı, müzisyen, bestekar, söz yazarı ve bağlama virtüözü olarak çok yönlü bir sanatçıydı.

Müzik tutkusu çok genç yaşlarda başladı; sadece 6 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müzikal yeteneğini gösterdi. Profesyonel kariyerine adım attığında ise özellikle şelpe tekniğiyle tanındı. 1980'lerin ortalarında çeşitli albümlerde yer alarak adını müzik dünyasında duyurdu. Ancak müzik yaşamı sadece sanatsal başarılarla değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel açıdan da önemli mücadelelerle doluydu.

Özellikle Kürtçe müziğin yasaklandığı dönemde, yasağı aşarak "Newroz" albüm serisi gibi dikkat çeken çalışmalara imza attı. Bu albümleri, sadece müzikal zenginlikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel mesajlarıyla da öne çıktı. Hasret Gültekin'in ilerici yaklaşımını ve müziğini yansıtan bir diğer önemli eseri ise "Gece ile Gündüz Arasında" albümü oldu. Bu albüm, ona "Bağlama Devrimcisi" unvanını kazandıran ve müziğin sınırlarını genişleten bir yenilik getirdi.

1991 yılında "Rüzgarın Kanatları" adlı albümü dinleyicilerle buluşturduğunda ise, sadece müziğin ötesinde bir sanatçı olarak görülmeye başlandı. Albüm, müzikal düzenlemeleri ve ezgilerde kullandığı çok seslilikle dikkat çekti ve halk müziği alanında bir devrim olarak değerlendirildi.

Ancak Hasret Gültekin'in müzik kariyeri, trajik bir olayla son buldu. 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Şenlikleri için gittiği Sivas'ta, Madımak Oteli'nde gerçekleşen Sivas Katliamı'nda 33 kişiyle birlikte yakılarak hayatını kaybetti. Bu olay, Türkiye'nin kültürel çeşitliliği ve sanat özgürlüğü konularında derin yaralar açan bir trajedi olarak tarihe geçti.

Hasret Şükrü Gültekin'in yaşamı ve mücadelesi, müziğin sınırlarını zorlayan ve toplumsal dönüşüm için çaba gösteren bir sanatçının hikayesi olarak anılıyor. Sanatı ve duruşuyla, Türkiye'nin müzikal ve kültürel mirasında kalıcı bir iz bıraktı.