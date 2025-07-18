1 Haziran 1965 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi.
İskenderun Lisesinden mezun oldu. Esnaflık yapan Çelik, Arapça biliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.
1 Haziran 1965 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi.
İskenderun Lisesinden mezun oldu. Esnaflık yapan Çelik, Arapça biliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Konya’nın Ereğli ilçesinde piknik alanında bulunan büyük bir çınar ağacının gövdesindeki çürümüş dalın kırılarak vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Konya’nın Ereğli ilçesinde piknik alanında bulunan büyük bir çınar ağacının gövdesindeki çürümüş dalın kırılarak vatandaşların üzerine devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Öğrencileri üzen haber geldi.
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle güne düşüşle başladı.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları ile İl Koordinatörleri Çalışma Kampı tamamlandı.