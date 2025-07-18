1 Haziran 1965 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi.

İskenderun Lisesinden mezun oldu. Esnaflık yapan Çelik, Arapça biliyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.

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Kaynak: Haber Merkezi