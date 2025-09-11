Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding’e yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Habertürk ve Show TV’nin de yer aldığı 121 şirkete el konuldu.

Başlatılan soruşturma sonrası Can Holding merkezli operasyon genişletildi. Holding yöneticilerinden Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 8 isim hakkında gözaltı işlemi yapıldı.

Habertürk ve Show TV’ye Kayyum Atandı

Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konulduğu, bu şirketler arasında Habertürk ve Show TV’nin de bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma dosyasında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları yer aldı.

Detaylar Netleşiyor

İstanbul’da yürütülen soruşturma çerçevesinde, 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi. Sulh ceza hakimliğinin kararında, şüphelilerin kontrol ettiği şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında örgütsel faaliyet kapsamında kullanıldığı vurgulandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, sulh ceza hakimliğine yapılan başvuru doğrultusunda holdinge bağlı bazı şirketlere kayyum atanması talep edildi. Talebi inceleyen Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV’nin de içinde yer aldığı 121 şirkete TMSF’nin kayyum olarak görevlendirilmesine hükmetti.

Kararda, MASAK raporu ve kolluk tespitleri doğrultusunda şüphelilerin yönettikleri şirketlerin suç gelirlerinin aklanmasında araç olarak kullanıldığı, holding bünyesinde çok sayıda şirketin bu faaliyetlere dahil edildiği kaydedildi.

Şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, taşıtlarına, hesaplarına, kasalarına ve kripto varlıklarına el konulduğu hatırlatıldı. Ayrıca şüphelilerin, örgütsel faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirleri şirketler üzerinden akladıkları yönünde kuvvetli şüphelerin bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle şirketlerin tüm yönetim haklarının TMSF’ye devredildiği belirtildi.

Enerjiden Eğitime Geniş Faaliyet Alanı

Ciner Holding’in sahibi olduğu Habertürk, Show TV, Bloomberg ve HT Spor’un hisseleri, Aralık 2024’te Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu’na devredilmişti.

Kayyum atanan şirketler arasında şu kurumlar öne çıktı:

“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.”

Enerji, petrol dağıtım, dayanıklı tüketim, eğitim, turizm ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Can Grubu, Energy Petrol isimli iştiraki ile akaryakıt dağıtım ve madeni yağ üretimi gerçekleştiriyordu. Türkiye genelinde 500’ün üzerinde bayi ile hizmet veren grup, teknoloji ve dayanıklı tüketim ürünlerinde de önemli yatırımlar yapmıştı.

Çerkezköy ve Lüleburgaz’da 100 bin metrekarelik tesisleri bulunan Awox markası, Mersin’de 500 bin metrekare kapalı alanda üretim tesisi yatırımı planlamıştı. 3,5 milyar liralık yatırımın yıllık 50 milyon adet üretim ve 2 milyar dolar ihracat hedefi taşıdığı, bu tesisin 10 bin doğrudan, 20 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlayacağı açıklanmıştı.

Tekfen’deki Hisseler Gündeme Gelmişti

31 Mayıs’ta Tekfen’in KAP’a bildirdiği rapora göre Can Grubu’nun şirketteki payı %17,46 seviyesindeydi. Grup ayrıca Berker Ailesi’ne ait %25,23 oranındaki hisseleri devralmak için anlaşma yapmış, ancak bu devir işleminin Rekabet Kurumu onayına tabi olması nedeniyle süreç beklemeye alınmıştı. Eğer satın alma gerçekleşseydi, Can Grubu’nun Tekfen’deki hissesi %42,69’a yükselecekti.

Rekabet Kurulu’ndan Ceza

27 Haziran’da Rekabet Kurulu, Tekfen Holding’deki hisse devrinin izinsiz gerçekleştirildiğini tespit ederek Can Grubu’na 10,9 milyon lira idari para cezası uyguladı. Kurul ayrıca hisse devrinin geçerli sayılmayacağına hükmetti.

Böylece Tekfen’in ortaklık yapısı; ARY Holding %13,95, Meltem Berker %12,62, Şebnem Berker %12,62, Can Kültür %11,36 olarak kayıtlara geçti.