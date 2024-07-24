İzmir Karşıyaka’da 6 Haziran 1931 tarihinde dünyaya gelen Köksal, eğitim hayatına İzmir'de başladı ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi sınavlarını kazandı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle Askeri Tıbbiye-yi Şahane’ye geçiş yaptı. Buradan da ayrılmak zorunda kalan Köksal, Avrupa'da eğitimine devam ederek Avusturya Leoben Üniversitesi'nde Sondaj ve Petrol Mühendisliği dallarında lisans ve yüksek lisans yaptı.

1959 yılında Türkiye'ye dönen Köksal, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) 16 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 7 yıl boyunca Petrol Mühendisliği dersleri verdi. 1974 yılında Pet Holding’i kurarak iş hayatına atılan Köksal, Ankara’da kurduğu PET TİCARET BÜROSU ile mümessillik, müşavirlik ve sigortacılık faaliyetlerine başladı.

1979 yılında Pet Mühendislik Müşavirlik Mümessillik Limited Şirketi ve Petkontur Konut, İnşaat ve Turizm Şirketi'ni kuran Köksal, aynı yıl Gözetim Ekspertiz Servis Limited Şirketi'ni de faaliyete geçirdi. 1981 yılında Pet-Madencilik İmalat Limited Şirketi ve Petkök Gıda Maden Ve Sanayi Ürünleri İhracat İthalat Ve Pazarlama Limited Şirketi'ni kurarak ticari faaliyetlerini genişletti. Pet Holding A.Ş., 1981 yılında şirketlerinin bir çatı altında toplanması amacıyla kuruldu.

Pet Holding, Rusya, Almanya, Amerika ve Japonya gibi birçok ülkeden firmaların temsilciliklerini üstlenerek büyük bir ticari başarı elde etti. 1990 yılında kurduğu Petoil A.Ş. aracılığıyla Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Yemen ve Kuzey Irak’ta petrol arama ve üretim faaliyetlerinde bulundu. Güntekin Köksal, ticari yaşamı boyunca büyük başarılara imza atarak Pet Holding’i uluslararası alanda tanınan bir marka haline getirdi.

Güntekin Köksal’ın, ilk evliliğinden Burak adında bir oğlu ve Pınar Çopuroğlu ile evliliğinden Ayşe Köksal Çetin ile Zeynep Köksal Yaykıran adlarında iki kızı bulunmaktadır. Eşi Pınar Köksal, 2019 yılında vefat etmiş olup Türkiye’nin İlk Seçilen Kadın Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Güntekin Köksal, 9 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir.