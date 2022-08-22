Mezarı başında anıldı

Sorgun ilçesinde Nisan ayında mezbahada görev yaptığı sırada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, Mehmetbeyli köy mezarlığındaki kabri başında dualarla anıldı. Etkinliğe Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Aşkaroğlu, Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ile veteriner hekim Volkan Lale’nin ailesi katıldı.

Anma etkinliğinin ardından konuşan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekim Volkan Lale’ye rahmet, ailesine de sabır diledi. Eroğlu, Lale’nin 25 Nisan 2022 tarihinde görevi sırasında vahşi bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Veteriner hekimi meslektaşlarımız özellikle halkın sağlığını korumak, vatandaşlarımızın sağlıklı gıda kullanmasını ve tüketmesini sağlamak amacıyla cansiperane hizmet vermeye devam ediyor. Ancak 7/24 hizmetlerine devam eden tüm meslektaşlarımıza yönelik fiili ve sözlü saldırılar şiddet sürüyor. Biz bu olayların her seferinde görev şehidimiz Volkan Lale’nin şehadeti üzerine son bulmasını temenni ediyoruz” dedi.

Eroğlu son olarak Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Yozgat Veteriner Hekimleri Odası işbirliğiyle Türkiye genelinde veteriner hekim Volkan Lale’nin ailesi ve çocuklarının eğitim masrafları için yardım kampanyası düzenlediklerini de söyledi.

Mezarlıktaki anma programının ardından Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve beraberindekiler, veteriner hekim Volkan Lale’nin baba ocağını da ziyaret etti. Burada Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. » İHA