Gülizar Biçer Karaca’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Gülizar Biçer Karaca kimdir? İşte detaylar…

GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?

Gülizar Biçer Karaca, Türk siyasetçi ve hukukçudur.

20 Eylül 1967'de Denizli'de doğan Gülizar Biçer Karaca, Türk siyasetinin ve hukuk camiasının önemli isimlerinden biridir. 1989 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Karaca, siyasi kariyerine Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de (SHP) başladı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) açılmasıyla gençlik kolları yönetiminde görev aldı.

Serbest avukat olarak meslek hayatını sürdüren Karaca, 1999-2004 yılları arasında Kınıklı Belediye Meclis üyeliği yaptı ve 2000-2002 yılları arasında Denizli Barosu genel sekreterliği görevini üstlendi. 2005-2015 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığı görevini yürüterek sivil toplum alanında da aktif rol aldı.

Karaca, 25. Dönem Denizli Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak seçildi. 2016 yılında CHP Parti Meclisi Üyesi seçilmesinin ardından, 12 Şubat 2018'de CHP'nin Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2020 yılında İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Gülizar Biçer Karaca, 1 Haziran 2023 tarihinde yapılan MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sunarak MYK'den ayrıldı. 3 Haziran 2023 tarihinde CHP TBMM Grubu tarafından gerçekleştirilen basına kapalı toplantıda TBMM Meclis Başkanvekili olarak seçildi.

Orta düzeyde Almanca bilen Karaca, evli ve bir çocuk annesidir.