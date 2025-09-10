1967 yılında Antakya’da dünyaya gelen Gülden Özel, 1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Özel, aynı yıl TRT’nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu’nda göreve başladı.

Kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen Özel, TRT Ankara Televizyonu’na geçerek birçok programda sunuculuk yaptı. Akşama Doğru, Gide Gide Gap, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası gibi yapımlar onun güçlü sesi ve profesyonelliğiyle hafızalara kazındı.

Gülden Özel’in Aile Yaşamı

Gülden Özel, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile dünya evine girmişti. Bu evlilikten Hasan Özel adında bir oğlu dünyaya geldi.

Neden Hayatını Kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Özel, hastalığına rağmen çalışmalarına ara ara devam ediyordu. 8 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetti.