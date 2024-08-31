Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Kamışçık köyünde yer alan ve yaklaşık 200 yaşında olduğu tahmin edilen “Ulu Kavak” adlı kavak ağacı, bölge halkı tarafından büyük bir özenle korunuyor. 20 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan bu Alba cinsi kavak ağacı, yılda 7 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Köyün simgesi haline gelen Ulu Kavak'a köylüler, dallarını ve yapraklarını koparmadan gözleri gibi bakıyor. 1993 yılında “sit” ilan edilen anıt ağaç, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından “Anıt Ağaç” statüsüne kavuşturulmuştu. Bayramlar ve özel günlerde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Kamışçık köyünde, çocuklar ağacın gölgesinde oyun oynarken, ziyaretçiler dileklerde bulunuyor.

Kamışçık köyü muhtarı Rıza Taşgın, Ulu Kavak'ı yılda 7-8 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Taşgın, “Köyümüz Türkmen köyüdür ve uzun yıllardır burada yaşamaktayız. Burası anıt ağaç ve sit alanı olarak 1993 yılında Milli Parklar tarafından ilan edildi. Köyümüzün etkinliklerinin çoğu burada yapılıyor. Türkmen geleneklerinin birçoğu bu ağaç gölgesinde gerçekleştiriliyor. Komşu il ve ilçelerden de birçok ziyaretçi geliyor. Özellikle adaklarını buraya getiren vatandaşlar var. Kayıtlarda 300 yaşında olarak belirtiliyor ama biz 600 yaşına yakın olduğunu düşünüyoruz. Kerem ile Aslı'nın hikayesinde de bu ağaç geçmektedir” dedi.

Taşgın, anıt ağacın ve çevresinin bakımının yapılması gerektiğini vurguladı. “Bu anıt ağacın ve çevresinin bakımı Milli Parklar tarafından sağlanmalıdır. Daha önce bir yangın olayı yaşadık. Anıtlar kurulu tarafından bakım yapılması gerekmekte. Bölge yoğun ziyaretçi kabul eden bir yer, araç parkı sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz fakat alanın bakımına ihtiyaç var. Gelen misafirler uzun süre burada kalıyor, alan sıkıntısı yaşanıyor” diye ekledi.

İstanbul'dan tatil için Kamışçık köyüne gelen Esme Turgut ise, “Ulu Kavak’ın gölgesinde piknik yapıp zaman geçirdik” şeklinde konuştu.