İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kimdir? Giorgia Meloni kaç yaşında?

GİORGİA MELONİ KİMDİR?

Giorgia Meloni 15 Ocak 1977 yılında Roma'da doğdu. Giorgia Meloni İtalyan siyasetçi ve gazetecidir. İtalya Başbakanı İtalya'da milliyetçi muhafazakâr bir siyasi parti olan İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri ve Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi'nin başkanı olan İtalyan gazeteci ve aşırı sağcı, sağ popülist, ve milliyetçi politikacı. Meloni ayrıca Silvio Berlusconi'nin dördüncü hükûmetinde Gençlik Bakanı ve Özgürlük Halkı'nın gençlik bölümü olan Genç İtalya'nın başkanı olarak görev yaptı.

Aynı zamanda İtalya Başbakanı olarak da tanınan Meloni, politik kariyerine gençlik yıllarında aktif siyasi ve toplumsal faaliyetlerle başlamıştır.

Guido Crosetto ve Ignazio La Russa ile birlikte sağcı İtalya Kardeşleri partisinin kurucu ortağıdır ve 8 Mart 2014'te parti başkanlığına seçilmiştir. 2006'dan beri İtalya Temsilciler Meclisi üyesidir.

Meloni sık sık yabancı düşmanlığı ve İslamofobiyle suçlanmıştır; İtalyan hükûmetinin yasadışı göçmenleri desteklediğini iddia etmektedir, aşırı sağcı ve beyaz milliyetçisi "Büyük Yer Değiştirme" adlı komplo teorisini desteklemektedir ve İtalyan nüfusunu azaltmak için Afrika'dan Avrupa'ya planlı bir kitlesel yer değiştirmenin yapıldığına inanmaktadır.

Meloni'nin TV muhabiri olan erkek arkadaşı Andrea Giambruno'dan bir kızı bulunmaktadır.