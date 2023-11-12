Tahmini Okuma Süresi: dakika

“Yozgat'a çevre yolu şart oldu!” diyen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Süleyman Adıgözel, “Son 15 yılda ‘Çevre yolu ihtiyaç mı, değil mi?’ tartıştık durduk. AKP’nin Başbakanı Binali Yıldırım'ın Yozgat'a gerçekleştirdiği ziyarette verdiği çevre yolu sözünün üzerinden 11 yıl geçti. Projede beklenilen adımlar atılmadı” dedi.

AK Parti tarafından askeri birlik vaat edildiğinin ancak bununda bir türlü gelmediğini ifade eden Başkan Adıgözel, “Yine AK Parti tarafından, askeri birlik vaat edildi. Bir türlü askeri birlik gelmedi, gelemedi. Ey AK Parti yerel seçimler yaklaşıyor. Bu yerel seçim öncesi ziyaretinizde Yozgat’a ne vaat edeceksiniz. Yozgatlı bundan böyle, vaade değil icraata oy verecek. Yozgatlı hizmet bekliyor. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak halkımızın yanındayız hislerine tercüman olacağız” diye konuştu.

“YOZGAT’IN İHTİYACINI KARŞILAMIYOR”

E-88 karayolunun Yozgat’ın ihtiyacını karşılamadığını belirten Adıgözel, “Yozgatlı olarak diyoruz ki! Trafik yoğunluğu nedeniyle, Yozgat’ın ortasından geçen E-88 ihtiyacı karşılamıyor. Trafik akışının sağlanması ve Yozgat’ın gelişimi açısından çevre yolu şart oldu. Yozgat’ın gelişip, kalkınması için elzem gösterilen projeler arasında bulunmasına rağmen, neden çevre yolu hala yapılmıyor. Konuya ilişkin, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden 2017 yılında açıklama gelmişti.

Yozgat’ta şehir geçişindeki trafik yoğunluğunun azaltılması, böylelikle hem ekonomik hem de zaman kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla talep edilmiş olan, ‘Yozgat Çevre Yolu’nun proje çalışmalarının bölge müdürlüğü tarafından tamamlandığı kaydedilen açıklamada hazırlanan projenin onay için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne sunulacağını açıklanmıştı” ifadelerini kullandı.

“HANGİ KURUMUN RAFINDA BEKLİYOR”

Adıgözel açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi: “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra 2018 yılı yatırım programına alınması beklenilen projeyi AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer yapmış olduğu yazılı açıklamada 2021 yılı yatırım programına alınacağını duyurmuştu.

Aynı güzergâhta devlet hastanesinin olması nedeniyle de ihbara giden ambulanslar yoğunluk nedeniyle trafikte güçlükle ilerliyor. Birde bunlara tır, kamyon gibi ağır vasıta araçları da eklenince Yozgat trafiğinde tam bir keşmekeş yaşanıyor. Buradan soruyorum, Yozgat’ın ‘Çevre Yolu’ proje çalışmaları hangi kurumun rafında bekliyor. Geçtiğimiz 30 yılda köylerden şehirlere göç aldı. Şimdi de gelişmemiş iller göç veriyor. Tıpkı ilimiz Yozgat gibi. Bariz bir örnek verecek olursak, Yozgat 6 milletvekilliğinden önce 5’e, daha sonra da 4’e düşmedi mi? Başka bir ifadeyle 600 bin olan nüfusumuz bugün itibariyle 420’ler civarına gerilemedi mi? Sorunları çözerse, Yeniden Refah Partisi çözer. Mazlum insanların, çocukların ve kadınların gözyaşı akmadığı adil bir dünya için, yeniden büyük Türkiye için Yeniden Refah Partisi.”