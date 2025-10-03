Cevat Gök Kimdir?

Cevat Gök, 1971 yılında İstanbul'da doğmuş, kökeni Azerbaycan Türklerine dayanan bir araştırmacıdır.

1971 doğumlu olan Cevat Gök, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Doğum yeri İstanbul'dur. Aile kökeni ise Azerbaycan Türkleri'ne dayanır, hem Türk hem de Azeri kültürünü taşımaktadır.

Ne İş Yapıyor?

Cevat Gök, çok yönlü bir kariyere sahiptir; hem gazeteci/yazar hem de derinlemesine bir Ortadoğu ve İslam düşünce uzmanıdır.

Gazeteci, yazar ve araştırmacı kimliğiyle tanınır.

İran, Irak, Suriye, Lübnan ve genel olarak Ortadoğu’da yaşanan siyasi ve mezhepsel gelişmeler üzerine yorumlar ve analizler yapar. Ayrıca İslam hukuku (fıkıh), Şii mezhebi yapısı ve İran siyaseti konularında da bilgi birikimiyle öne çıkar.

Başta Zehra TV olmak üzere, El Fırat TV ve Zehra Haber Ajansı gibi medya organlarında Türkiye Temsilciliği görevlerini yürütmüştür.

ORSAM (Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) gibi stratejik analiz kurumlarının danışma kurullarında da yer almıştır.

Cevat Gök’ün Mezhebi Ne?

Cevat Gök'ün mezhebi hakkındaki sorular, onun İran'daki yoğun dini eğitim geçmişiyle yakından ilişkilidir.

1988–1998 yılları arasında, tam 10 yıl boyunca İran’da usul-i fıkıh, Arapça ve Farsça üzerine derinlemesine dini eğitim almıştır.

Bu yoğun eğitim süreci, onun Şii mezhebiyle derin ilişkiler içinde olduğunu ve Şii topluluğu ile İran’daki ulema yapısıyla yakın temas kurduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte, Cevat Gök kendisini açık şekilde herhangi bir mezhebi grup üzerinden tanımlamamayı tercih etmekte, analizlerinde mezhebi tarafsızlık ilkesiyle hareket ettiğini belirtmektedir.

Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Farsça ve İngilizce dillerini bilmektedir.

Cevat Gök'ün siyasi analizleri, genel olarak anti-emperyalist ve bölgesel bağımsızlıkçı bir çizgiye dayanır.