Son dönemlerde sosyal medyada sıkça adı geçen Fırat Delibaş, yeniden tutuklanmasının ardından gündeme oturdu. Suç örgütü lideri olarak bilinen Fırat Delibaş, birçok suç dosyasıyla haberlerde sıkça yer alıyor. Peki, Fırat Delibaş kimdir, ne iş yapıyor, nereli? Fırat Delibaş hapis yatıyor mu? Kaç yıl ceza aldı? İşte merak edilen tüm detaylar...

FIRAT DELİBAŞ KİMDİR?

1989 yılında Diyarbakır'da doğan Fırat Delibaş, 34 yaşındadır. Ailesiyle birlikte 2000 yılında İstanbul’a taşınan Delibaş, ilk olarak bir kapkaç çetesinin lideri olmakla suçlanmış ve tutuklanmıştır. İlk olarak 2000 yılında Beyoğlu'nda Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo'yu tasarlayarak öldürme suçuyla hakkında arama kararı çıkarılmıştır.

2003 yılı Ekim ayında İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 35 adamı ile beraber gözaltına alınmıştır. Delibaş hakkında 41 yıldan 89 yıla kadar hapis cezası istenmiştir. 3 yıl cezaevinde kalan Delibaş, daha sonra tahliye edilmiştir.

FIRAT DELİBAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Geçtiğimiz dönemlerde hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin Fırat Delibaş şu açıklamayı yapmıştır: “Taksim Dolapdere’de Elektrik Kurumu yanındaki otoparkı işletiyorum. Daha önce ‘çete’ işleri suçundan tutuklandım. Tahliye oldum. Geçmişte yankesicilik olaylarına karışmıştım. Fakat o işleri bıraktım. Benimle beraber yankesicilik yapan kişileri sert şekilde uyardım. Onlar da artık yankesicilik yapmıyorlar. Doğu tarafından gelen çocuklara uyuşturucu sattırıp, hırsızlığa teşvik ettiğim doğru değildir. O işi başkaları yaptırıyor.”

FIRAT DELİBAŞ HAPİS YATIYOR MU? KAÇ YIL CEZA ALDI?

Fırat Delibaş, farklı suçlardan hapis cezası alıp cezaevine girdikten sonra tekrar serbest kalmıştı. Son olarak, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine görevi yaptırmamak suçundan hakkında yakalama kararı olan Delibaş, Esenyurt’ta bir adreste saklandığına dair ihbar alındı. Operasyon sonucunda, Delibaş ve örgüt üyeleri Cuma Barut, Şehmus Demirkıran, Nevzat Yakışıklı, Mehmet Bektaş ve Efraim Yücel gözaltına alındı.

Fırat Delibaş şu an tutukludur, fakat kaç yıl ceza aldığına ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır.