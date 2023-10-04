Geçtiğimiz aylarda Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un cenazesinde sözleriyle gündeme gelen gelen Siverek, tekrar vatandaşlar tarafından merak edildi. Fevzi Siverek'in hayatına dair bilgiler internette araştırılıyor. Detaylar haberimizde:

FEVZİ SİVEREK KİMDİR?

Fevzi Siverek, son zamanlarda gündeme gelen ve özellikle Bülent Ersoy ile yakın ilişkisi nedeniyle dikkat çeken bir kişidir. İşte bu merak uyandıran isim hakkında detaylı bilgiler:

Fevzi Siverek, aslen Şanlıurfa kökenli bir isim olarak bilinmektedir. Kendisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, Bülent Ersoy'un yakın dostu ve menajeri olarak tanınmaktadır.

Fevzi Siverek, geçmişte Bülent Ersoy için aile üyesi gibi ifadeler kullanmış ve onun menajerliğini üstlendiğini belirtmiştir. Aynı zamanda Bülent Ersoy'un prodüktörü ve yapımcısı olarak da görev yapmıştır.

Geçtiğimiz dönemlerde Siverek, Bülent Ersoy'un mezarının nasıl olacağına dair açıklamalarda bulunmuş ve bu konuyla ilgili detayları paylaşmıştır. Mezarın 3 kişilik ve asansörlü olacağını, yaklaşık 1.5 milyon TL'ye mal olacağını belirtmiştir. Bu açıklama, Bülent Ersoy ile arasının açılmasına neden olmuştur.

Sonuç olarak, Fevzi Siverek, Şanlıurfa kökenli bir isim olarak bilinir ve özellikle Bülent Ersoy'un yakın çevresinde yer alırken, aynı zamanda onun menajeri, prodüktörü ve yapımcısı olarak görev yapmıştır. Kendisi magazin gündeminde yer almayı sürdürmektedir.