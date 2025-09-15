Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 tarihinde Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde doğmuştur. Zaza kökenli olan oyuncu, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başlamış ve ardından televizyon ile sinema projelerine yönelmiştir. 2024 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı’nda tamamlayan Kaya, profesyonel oyunculuk kariyerine 2006 yılında başlamıştır.

Evli mi, Eşi Kim?

Başarılı oyuncu, Haziran 2023’te sevgilisi Yasemin Ceren Topçu ile evlenmiştir. Çiftin düğünü, Diyarbakır’da geleneksel bir törenle gerçekleşmiş ve ünlü isimlerin katılımıyla dikkat çekmiştir.

Rol Aldığı Projeler

Ferit Kaya, dizi sektöründe birçok önemli projede yer almış ve güçlü karakterleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. İşte kariyerinde öne çıkan diziler:

Kavak Yelleri (2007-2010) – Uğur

Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2010-2011) – Resul

Kötü Yol (2012) – İhsan

Kuzgun (2019) – Cihan

Çukur (2019-2021) – Murtaza

Alparslan: Büyük Selçuklu (2021-2023) – Erbaskan Yınal

Yargı (2023) – Can Aynar

Kübra (2024) – Ali Cemal

Uzak Şehir (2024) – Demir Baybars

Özellikle Çukur dizisindeki Murtaza karakteri, onun geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağlamıştır.

Yer Aldığı Filmler

Dizi dünyasında olduğu kadar sinema sektöründe de aktif olan Ferit Kaya, çeşitli ödüllü yapımlarda rol alarak kendini kanıtlamıştır. İşte rol aldığı bazı filmler:

Pazar: Bir Ticaret Masalı (2008)

Güneşin Oğlu (2008)

Niyazi Gül Dörtnala (2015)

Ölümlü Dünya (2018)

7. Koğuştaki Mucize (2019)

Özellikle 7. Koğuştaki Mucize filminde canlandırdığı karakterle sinemaseverlerin büyük beğenisini kazanmıştır.

Aldığı Ödüller

Ferit Kaya, oyunculuk yeteneğiyle birçok ödüle layık görülmüştür. İşte kazandığı bazı ödüller:

19. Ankara Film Festivali - Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu (2008)

14. ÇASOD En İyi Oyuncu Ödülleri - En İyi Erkek Oyuncu (2007)

Bu ödüller, Kaya’nın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve sektördeki yerini sağlamlaştırdı.