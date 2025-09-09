Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışına girdi. Sarı-lacivertli takımın gündeminde adı öne çıkan isimlerden biri de Alman futbolunun dikkat çeken teknik adamlarından Edin Terzic oldu. Taraftarlar, 42 yaşındaki teknik direktörün kariyerini merak ediyor.

Edin Terzic’in Futbolculuk Kariyeri

30 Ekim 1982’de dünyaya gelen Hırvat asıllı Alman Edin Terzic, futbolculuk döneminde Almanya alt liglerinde santrafor olarak forma giydi. Kariyerini Borussia Dröschede’de noktalayan Terzic, kısa süren futbolculuk hayatının ardından teknik direktörlüğe yöneldi.

Teknik Direktörlüğe İlk Adımlar

Terzic, Borussia Dortmund’un altyapısında çalışarak antrenörlük kariyerine başladı. Daha sonra Slaven Bilic’in yardımcısı olarak Beşiktaş ve West Ham United’ta görev yaptı. 2018 yılında UEFA Pro Lisansı’nı alan genç teknik adam, kariyerinde önemli bir eşiği geçmiş oldu.

Dortmund’daki Başarıları

2020’de Borussia Dortmund’da geçici teknik direktör olarak görev yapan Terzic, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2021 yılında Dortmund’u DFB-Pokal şampiyonluğuna taşıdı.

2022-2024 döneminde ise Dortmund’un başında kalıcı olarak görev yaptı. Bu süreçte takımını UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkararak kulüp tarihine geçti.

Günümüzde Edin Terzic

2025 yılı itibarıyla teknik direktörlük görevine ara veren Terzic, futbol yorumculuğu yapıyor. Kariyeri boyunca genç oyunculara verdiği önem, taktik disiplini ve saha içi yönetimiyle öne çıkan isim, şu anda Fenerbahçe’nin gündemindeki adaylardan biri olarak öne çıkıyor.