Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı.
Antrenman sahasında bir araya gelen futbolcular, bu özel günün anısına hep birlikte objektiflere poz verdi.
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı.
Antrenman sahasında bir araya gelen futbolcular, bu özel günün anısına hep birlikte objektiflere poz verdi.
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