Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren Fenerbahçe, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı.

Leon Bailey kimdir, kaç yaşında, Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?
Leon Bailey kimdir, kaç yaşında, Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?
İçeriği Görüntüle

Antrenman sahasında bir araya gelen futbolcular, bu özel günün anısına hep birlikte objektiflere poz verdi.

Muhabir: Hüseyin Buğdaycı