İşçileri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgutlu yönüne ilerleyen Mehmet Budak (49) idaresindeki 49 ABE 666 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen Veysi Ekin (45) yönetimindeki 44 LS 968 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürücüsü Veysi Ekin olay yerinde yaşamını yitirirken, minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Turgutlu istikametinde trafik uzun süre aksarken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Armutlu mevkiinde meydana geldi.