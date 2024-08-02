Fahrettin Altun, 11 Eylül 1976 tarihinde Stuttgart, Almanya'da doğmuş bir Türk akademisyen ve bürokrattır. Fahrettin Altun, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde başlamış, ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapan Altun, doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi'nde “McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi” tezi üzerine tamamlayarak "Sosyoloji Doktoru" unvanını almıştır.

2002-2003 yılları arasında ABD'nin Utah eyaletindeki Utah Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunan Altun, 2007 yılında Fatih Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde akademik kariyerine devam etmiş, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucu akademik kurulunda yer almış ve İletişim Fakültesi'nin kurucu koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Altun, ayrıca 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2015-2017 yıllarında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyeliği yapan ve SETA İstanbul genel koordinatörlüğü ile SETA genel koordinatör yardımcılığı görevlerinde bulunan Altun, İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığı görevini de yürütmüştür.

Akademik kariyerinin yanı sıra Kriter Dergisi'nin genel yayın yönetmenliği, TRT 1’de "Enine Boyuna" ve TRT Haber’de "Dışa Bakış" programlarında yorumculuk yapan Altun, Sabah, Daily Sabah ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yapmış; Yöneliş ve Küre yayınevlerinde editörlük ve Anlayış Dergisi'nde yayın yönetmenliği görevlerinde bulunmuştur.

Fahrettin Altun, 25 Temmuz 2018 tarihinde, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak dönüştürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atanmıştır.