Kanseri Nasıl Yendiğini Açıkladı

Fadik Sevin Atasoy, vejetaryen olması nedeniyle geçen yıl yakalandığı meme kanseri hastalığının yavaş ilerlediğini söyledi. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan oyuncu, beslenme şeklinden gördüğü faydayı açıkladı. Atasoy, “Yoğurt ve peynir de yiyorum. Değerlerime baktılar, gayet iyi. Vejetaryen olmamdan dolayı hastalığım yavaş ilerlemiş. Öyle bir faydası olmuş, bendeki tümör proteinle besleniyordu. Ben almadığım için 10 senede ilerlemiş” dedi.

Küçük Yaşlarda Tiyatroya Başladı

Sanatla iç içe bir ailede dünyaya gelen Atasoy, küçük yaşlardan itibaren tiyatro sahnesinde yer almaya başladı. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Henüz 4 yaşındayken babası Sönmez Atasoy’un oyunlarında sahneye çıkarak sanat yolculuğuna ilk adımını attı.

Uluslararası Arenada Türk Tiyatrosunu Tanıttı

Kariyerinde tiyatro, sinema ve televizyonu aynı anda yürüten Atasoy; “Zeynep”, “Sınav”, “Bizim Evin Halleri” gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaştı. Yurt dışında da sahne alan oyuncu, Los Angeles’ta kurduğu “Red Case” adlı tiyatro topluluğu ile uluslararası arenada Türk tiyatrosunu tanıttı.