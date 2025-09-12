Geç budama adı verilen bu işlem, bir sonraki dönemde çiçeklerin çok daha canlı çıkmasına imkân tanırken, meyvelerin ise oldukça gür ve iştah açıcı büyümesine yardımcı olmakta.

Uzmanların, yaz aylarının sonunda yapılacak budama işleminin özellikle rüzgârsız, kuru havalarda ve güneş altında yapılması tavsiye ediliyor.

Yapılan bu işlemde, bitkileri rüzgâr ve nem yoluyla kapılan hastalıklardan koruyacaktır.



Ayrıca budama yalnızca dezenfekte edilmiş bir makasla ve bahçe merhemiyle yapılmalıdır.

Uzmanların açıkladığı bu üç ağaçta dikkat edilmesi gereken bazı özellikler var.

Elma Ağacı



Uzmanlar, birçok kişi tarafından merak edilen "Eylül ayında elma ağaçlarını budamak mümkün müdür?" sorusuna evet yanıtını veriyor.

Her deneyimli bahçıvan, eylül ayında olgunlaşan elmalar için yaz ayının sonunda budama yapılması gerektiğini bilir.



Dalların budanması, meyvenin açılmasına ve güneşte olgunlaşmasına yardımcı olur.

Bu budama, mutlaka dikey olarak büyümeleri kapsamalı ve 40 santimetreyi geçmemelidir.

Budama aşamasında tomurcukların oluşacağı sürgünleri bırakmanız gerekiyor.

Ahududu Ağacı



Sevilerek tüketilen meyvelerden biri olan Ahududu için de eylül ayında budama işlemi uygulamanız gerekmekte.

Sadece zayıf sürgünlerin yanı sıra, hasadın toplandığı sürgünleri de kesmeniz gerekir.

Budamadan sonra 10-12 güçlü sürgün bırakmak ve bunları bir tele bağlamak önemlidir çünkü bu hamle, bitkinin kırılmamasına yardımcı olacaktır.

Kayısı Ağacı



Eylül ayında budanması elzem olan ağaçlardan biri de kayısı ağaçlarıdır.

Eylül ayında kayısı ağacınızı budamadan önce, son hasadınızı yaptığınızdan emin olun.

Yapacağınız bu budama işlemi, bir sonraki yeşerme dönemine hazırlıktır.

Yeni sürgünlerin oluşumunu teşvik etmek için dalların inceltilmesi gerekir.