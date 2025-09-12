Geç budama adı verilen bu işlem, bir sonraki dönemde çiçeklerin çok daha canlı çıkmasına imkân tanırken, meyvelerin ise oldukça gür ve iştah açıcı büyümesine yardımcı olmakta.

Uzmanların, yaz aylarının sonunda yapılacak budama işleminin özellikle rüzgârsız, kuru havalarda ve güneş altında yapılması tavsiye ediliyor.

Yapılan bu işlemde, bitkileri rüzgâr ve nem yoluyla kapılan hastalıklardan koruyacaktır.

Ayrıca budama yalnızca dezenfekte edilmiş bir makasla ve bahçe merhemiyle yapılmalıdır.

Uzmanların açıkladığı bu üç ağaçta dikkat edilmesi gereken bazı özellikler var.

Ağaç (3)

Elma Ağacı

Uzmanlar, birçok kişi tarafından merak edilen "Eylül ayında elma ağaçlarını budamak mümkün müdür?" sorusuna evet yanıtını veriyor.

Her deneyimli bahçıvan, eylül ayında olgunlaşan elmalar için yaz ayının sonunda budama yapılması gerektiğini bilir.

Dalların budanması, meyvenin açılmasına ve güneşte olgunlaşmasına yardımcı olur.

Bu budama, mutlaka dikey olarak büyümeleri kapsamalı ve 40 santimetreyi geçmemelidir.

Budama aşamasında tomurcukların oluşacağı sürgünleri bırakmanız gerekiyor.

Ağaç (4)

Ahududu Ağacı

Sevilerek tüketilen meyvelerden biri olan Ahududu için de eylül ayında budama işlemi uygulamanız gerekmekte.

Sadece zayıf sürgünlerin yanı sıra, hasadın toplandığı sürgünleri de kesmeniz gerekir.

Canice öldürülen Fatih Acacı’nın ablası Beyhan Acacı kimdir?
Canice öldürülen Fatih Acacı’nın ablası Beyhan Acacı kimdir?
İçeriği Görüntüle

Budamadan sonra 10-12 güçlü sürgün bırakmak ve bunları bir tele bağlamak önemlidir çünkü bu hamle, bitkinin kırılmamasına yardımcı olacaktır.

Ağaç (2)

Kayısı Ağacı

Eylül ayında budanması elzem olan ağaçlardan biri de kayısı ağaçlarıdır.

Eylül ayında kayısı ağacınızı budamadan önce, son hasadınızı yaptığınızdan emin olun.

Yapacağınız bu budama işlemi, bir sonraki yeşerme dönemine hazırlıktır.

Yeni sürgünlerin oluşumunu teşvik etmek için dalların inceltilmesi gerekir.

Kaynak: Haber Merkezi