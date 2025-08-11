Bir kişi evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki H.B., evinin oturma odasında yakınları tarafından iple asılı halde bulundu.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri H.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

H.B.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Karamahmut Mahallesi'nde meydana geldi.